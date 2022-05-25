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Турция остановит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без их шагов навстречу

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Анкара, Среда 25 мая 2022 22:08
Турция остановит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без их шагов навстречу Фото: Штаб-квартира НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

У Финляндии и Швеции нет шансов вступить в Североатлантический альянс без учета опасений Турции.

Об этом по итогам переговоров заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Процесс вступления в НАТО двух скандинавских государств не сдвинется с места без решения проблем во взаимоотношениях с Турцией. Местные власти готовы блокировать заявки Финляндии и Швеции.

"Мы очень четко передали свою позицию о том, что процесс не будет двигаться вперед, если проблемы безопасности Турции не решат конкретными шагами и согласно определенному графику", – пояснил Калын.

Анкара обвинила финское и шведское правительства в благосклонности к Рабочей партии Курдистана, входящей в перечень террористических групп в Турции. В скандинавских столицах пообещали принять во внимание обеспокоенность турецких властей.

Кроме того, в 2019 году Швеция ввела эмбарго на продажу оружия Турции из-за интервенции в Сирию. В этом вопросе, по словам Калына, есть положительные перемены.

"Мы не считаем уместным, чтобы союзники накладывали санкции друг на друга для ослабления альянса и осчастливления врагов", – добавил он.

К слову, глава МИД Кулеба указал на пассивность НАТО во время украинско-российской войны.

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