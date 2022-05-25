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Туреччина зупинить вступ Фінляндії та Швеції в НАТО без їхніх кроків назустріч

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Анкара, Середа 25 травня 2022 22:08
Туреччина зупинить вступ Фінляндії та Швеції в НАТО без їхніх кроків назустріч Фото: Штаб-квартира НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Жодного шансу на вступ до Північноатлантичного альянсу без врахування побоювань Туреччини для Фінляндії та Швеції немає.

Про це за підсумками переговорів заявив представник турецького президента Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Процес вступу до НАТО двох скандинавських держав не зрушить із місця без вирішення проблем у взаєминах із Туреччиною. Тамтешня влада готова блокувати заявки Фінляндії та Швеції.

"Ми дуже чітко передали свою позицію про те, що процес не буде рухатися вперед, якщо проблеми безпеки Туреччини не вирішать конкретними кроками і згідно з визначеним графіком", – пояснив Калин.

Анкара звинуватила фінський і шведський уряди в прихильності до Робітничої партії Курдистану, що входить до переліку терористичних груп у Туреччині. У скандинавських столицях пообіцяли взяти до уваги занепокоєність турецької влади.

Окрім того, в 2019 році Швеція запровадила ембарго на продаж зброї Туреччині через інтервенцію до Сирії. У цьому питанні, за словами Калина, є позитивні зміни.

"Ми не вважаємо доречним, щоб союзники накладали санкції один на одного для ослаблення альянсу та ощасливлення ворогів", – додав він.

До слова, очільник МЗС Кулеба вказав на пасивність НАТО в час українсько-російської війни.

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