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Турция ослабит карантинные ограничения для прибывающих граждан

Новости » Туризм   

Люди будут находиться под наблюдением в течение 14 дней у себя дома

Напомним, ранее правительство Турции начало проводить переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. При этом отмечается, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма".

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Также РБК-Украина писало, что летом в Турции планируют открыться не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.

Отметим, согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем годом ранее.

Автор: Максим Зайченко