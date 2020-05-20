Турция ослабит карантинные ограничения для прибывающих граждан

Напомним, ранее правительство Турции начало проводить переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. При этом отмечается, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма".

Также РБК-Украина писало, что летом в Турции планируют открыться не более 50-60% отелей. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что туристический сезон в стране начнется в июне, но инфраструктура будет работать только на половину.

Отметим, согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем годом ранее.