Туреччина послабить карантинні обмеження для прибуваючих громадян

Нагадаємо, раніше уряд Туреччини почав проводити переговори про відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни в умовах пандемії. При цьому зазначається, що Міністерство культури та туризму країни запустило проект "Сертифікація здорового туризму".

Також РБК-Україна писало, що влітку в Туреччині планують відкритися не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура буде працювати тільки на половину.

Зазначимо, згідно з даними Міністерства культури та туризму Туреччини, кількість іноземних туристів, що прибувають в країну, в першому кварталі поточного року становить 4,24 млн, що на 22,1% менше, ніж роком раніше.