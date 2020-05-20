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Туреччина послабить карантинні обмеження для прибуваючих громадян

Новини » Туризм     20.05.2020 - 14:47
Туреччина послабить карантинні обмеження для прибуваючих громадян
Фото: туризм у Туреччині (flickr)

Люди перебуватимуть під наглядом протягом 14 днів у себе вдома

Туреччина послабить існуючі 14-денні карантинні обмеження для громадян, які прибувають з-за кордону. У країні починають пом'якшувати заходи щодо запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, турецькі громадяни, які прибувають з-за кордону, проведуть 14 днів на карантині в студентських гуртожитках, де за ними будуть спостерігати медики.

Люди, які прибувають на регулярних рейсах, пройдуть медичний огляд і перебуватимуть під наглядом протягом 14 днів у себе вдома.

Нагадаємо, раніше уряд Туреччини почав проводити переговори про відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни в умовах пандемії. При цьому зазначається, що Міністерство культури та туризму країни запустило проект "Сертифікація здорового туризму".

Також РБК-Україна писало, що влітку в Туреччині планують відкритися не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура буде працювати тільки на половину.

Зазначимо, згідно з даними Міністерства культури та туризму Туреччини, кількість іноземних туристів, що прибувають в країну, в першому кварталі поточного року становить 4,24 млн, що на 22,1% менше, ніж роком раніше.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ТурциякарантинКоронавірус
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