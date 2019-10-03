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Турция оштрафовала Facebook из-за нарушения защиты личных данных

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Сумма штрафа составила 280 тысяч долларов

уд Евросоюза разрешил национальным судам по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать клеветнические или оскорбительные комментарии. Представители Facebook раскритиковали такое решение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти США проведут очередное расследование в отношении Facebook, Amazon и Google. Компании планируют проверить на соблюдение антимонопольного законодательства.

Также сообщалось, что в сентябре Facebook приостановил работу нескольких тысяч приложений в рамках расследования об утечке данных.

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