Турция оштрафовала Facebook из-за нарушения защиты личных данных

уд Евросоюза разрешил национальным судам по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать клеветнические или оскорбительные комментарии. Представители Facebook раскритиковали такое решение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти США проведут очередное расследование в отношении Facebook, Amazon и Google. Компании планируют проверить на соблюдение антимонопольного законодательства.

Также сообщалось, что в сентябре Facebook приостановил работу нескольких тысяч приложений в рамках расследования об утечке данных.