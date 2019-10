США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Иллюстративное фото (siecledigital.fr)

Компании планируют проверить на соблюдение антимонопольного законодательства

Соединенные Штаты Америки проведут очередное расследование в отношении Facebook, Amazon и Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Деятельность трех компаний будет проанализирована на предмет конкурентности на цифровом рынке.

Как отмечается, председатель Комитета по малому бизнесу Палаты представителей Конгресса США Нидиа Веласкес планирует пригласить представителей данных компаний на слушания в Конгрессе в конце октября или начале ноября. Председатель комитета стремится получить ответ на то, как компании могут нанести ущерб конкурентной среде для малого бизнеса.

Сообщается, что в ходе слушаний Веласкес планирует сосредоточиться на проблемах, с которыми сталкиваются малые предприятия, когда они пытаются конкурировать или рекламировать себя на платформах указанных компаний.

"Председатель Веласкес считает, что малые предприятия заслуживают того, чтобы конкурировать на равных условиях, и надеется, что слушания дадут возможность комитету изучить как обстоят дела у малых предприятий, учитывая доминирование крупных технологических компаний в различных сферах - от электронной коммерции до интернет-трафика", - заявила пресс-секретарь Веласкес Эвелин Кварц

Как сообщало ранее РБК-Украина, в сентябре США начали антимонопольное расследование относительно 4 интернет-гигантов. Тогда двухпартийная группа палаты представителей США через суд запросила внутренние электронные письма и другие записи компаний Amazon, Facebook Inc, Apple Inc и Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного расследования. Сообщалось, что группа законодателей ищет доказательства антиконкурентного поведения компаний. Документы компаний были запрошены в судебном порядке, их должны предоставить до 14 октября.

Также, как сообщалось, несколько генпрокуроров штатов США планировали провести расследование в отношении Facebook Inc на предмет того, не подавляет ли социальная сеть конкуренцию и не подвергает ли пользователей риску.