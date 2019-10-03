Туреччина оштрафувала Facebook через порушення захисту особистих даних

уд Євросоюзу дозволив національним судам по всій Європі наказувати хостинговим компаніям, в тому числі і Facebook, видаляти або блокувати наклепницькі або образливі коментарі. Представники Facebook розкритикували таке рішення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада США проведуть чергове розслідування щодо Facebook, Amazon та Google. Компанії планують перевірити на дотримання антимонопольного законодавства.

Також повідомлялося, що у вересні Facebook призупинив роботу декількох тисяч додатків в рамках розслідування про витік даних.