Турция опровергла необходимость разминирования Черного моря

Турция не видит необходимости в разминировании Черного моря для успешных поставок зерна из Украины. В случае необходимости - вопрос будет решаться с участием всех сторон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

Министр добавил, что в случае необходимости вопрос устранения минной угрозы будут решать путем сотрудничества всех сторон.

"Необходимости в разминировании морских зон сейчас нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции официально открыли координационный центр для вывоза зерна из Украины, который будет отслеживать и контролировать экспорт продовольствия.

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