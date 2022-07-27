ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция опровергла необходимость разминирования Черного моря

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 15:26
Турция опровергла необходимость разминирования Черного моря Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция не видит необходимости в разминировании Черного моря для успешных поставок зерна из Украины. В случае необходимости - вопрос будет решаться с участием всех сторон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Необходимости в разминировании морских зон сейчас нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр добавил, что в случае необходимости вопрос устранения минной угрозы будут решать путем сотрудничества всех сторон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции официально открыли координационный центр для вывоза зерна из Украины, который будет отслеживать и контролировать экспорт продовольствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Турция Российская Федерация
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин