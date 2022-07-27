Туреччина заперечила необхідність розмінування Чорного моря

Туреччина не бачить необхідності у розміновуванні Чорного моря для успішних поставок зерна з України. У разі потреби - питання вирішуватиметься за участі усіх сторін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency .

Міністр додав, що у разі потреби питання усунення мінної загрози розв'язуватимуть шляхом співпраці всіх сторін.

"Необхідності в розмінуванні морських зон зараз немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Туреччині офіційно відкрили координаційний центр для вивозу зерна з України, який буде відстежувати та контролювати експорт продовольства.

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