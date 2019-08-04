Турция объявила о новой операции в Сирии против курдов

Турция собирается провести третье наступление на курдов в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата. Как уточнил Эрдоган, Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже уведомлены о запланированной операции.

О времени и приблизительном периоде операции президент Турции не сказал. Отметим, что это наступление турецких войск на курдов в Сирии от начала войны будет третьим.

Эрдоган добавил, что турецкая армия ранее провела операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб. Турецкий президент охарактеризовал эти операции как успешные.

"Наша новая цель - восток реки Евфрат", - сообщил он.

Напомним, недавно постоянный сирийский представитель при ООН Башар Джаафари заявил, что перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить только при условии, что Турция будет соблюдать взятые на себя обязательства.

"Наше терпение долгое, но у каждого терпения есть свой предел. Мы не будем ожидать бесконечно, пока Турция будет выполнять свои обязательства", - предупредил Джафари.

Военная операция Турциив Сирии под названием "Щит Евфрата" началась в 2016 году. Она была направлена против Исламского государства и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции". Операция завершилась в 2018 году.

Новая наземная военная операция турецких военных получила название "Оливковая ветвь" и была начата в 2018 году. Операция была начата в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.