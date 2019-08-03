В Сирии заявили, что мир в Идлибе зависит от соблюдения обязательств Турцией

Фото: Сирия (UNICEF)

От Турции ожидают в первую очередь усилий по разоружению террористов

Постоянный сирийский представитель при ООН Башар Джаафари заявил, что перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить только при условии, что Турция будет соблюдать взятые на себя обязательства. Об этом он сказал в ходе переговоров о межсирийском урегулировании в казахстанском Нур-Султане, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Джаафари, прекращение огня в Идлибе - это "проверка турецких намерений" и судьба соглашения о перемирии зависит от соблюдения Анкарой ее обязательств, прежде всего от ее усилий по "разоружению террористов".

"Наше терпение долгое, но у каждого терпения есть свой предел. Мы не будем ожидать бесконечно, пока Турция будет выполнять свои обязательства", - предупредил сирийский дипломат.

В двухдневных переговорах по Сирии в Нур-Султане участвовали делегации из России, Турции и Ирана. Следующий саммит глав этих государств ожидается 11 сентября в Анкаре.

Напомним, в июле в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников, среди которых Россия, за 10 дней погибли по меньшей мере 103 гражданских лица, из которых 26 детей.