В результате авиаударов РФ и армии Сирии погибли более 100 человек

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По данным ООН, из-за ударов погибли 103 мирных жителя

В результате авиаударов сирийского правительства и его союзников, среди которых Россия, за последние 10 дней погибли по меньшей мере 103 гражданских лица, из которых 26 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации DW, авиация обстреливала в том числе школы, больницы, рынки и пекарни.

"Это гражданские объекты, и очень маловероятно, учитывая устойчивую схему таких нападений, что всех их обстреляли случайно", - говорит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По данным ООН, с момента начала наступательной операции войск Башара Асада в провинциях Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в апреле 2019 года более 400 тысяч человек превратились в беженцев и были опустошены целые города и села.

Напомним, администрация президента Соединенных Штатов Америки осудила авианалет российских военных в сирийской провинции Идлиб, что привело к десяткам жертв.

Как сообщало РБК-Украина, 22 июля в результате авиаударов Российской Федерации в Маарат аль-Нуман на юге сирийской провинции Идлиб погибли 32 человека. Десятки получили ранения. Авиудары зацепили рынок и жилые районы одного из главных городов на северо-западе Сирии, который удерживают оппозиционные войска.