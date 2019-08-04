Туреччина оголосила про нову операцію в Сирії проти курдів

Туреччина збирається провести третє наступ на курдів у Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Як уточнив Ердоган, Росія і США, чиї військові також присутні в Сирії, вже поінформовані щодо запланованої операції.

Про час і приблизний період операції президент Туреччини не сказав. Зазначимо, що цей наступ турецьких військ на курдів в Сирії від початку війни буде третім.

Ердоган додав, що турецька армія раніше провела операції в сирійських містах Афрін, Джераблюс і Ель-Баб. Турецький президент охарактеризував ці операції як успішні.

"Наша нова мета - схід річки Євфрат", - повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно постійний сирійський представник при ООН Башар Джаафарі заявив, що перемир'я в провінції Ідліб на північному заході Сирії вдасться зберегти тільки за умови, що Туреччина буде виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Наше терпіння довге, але у кожного є своя межа терпіння. Ми не будемо чекати нескінченно, поки Туреччина буде виконувати свої зобов'язання", - попередив Джафарі.

Військова операція Туреччини в Сирії під назвою "Щит Євфрату" почалася в 2016 році. Вона була спрямована проти Ісламської держави і "терористичних груп сирійських курдів, що загрожують Туреччини". Операція завершилася в 2018 році.

Нова наземна військова операція турецьких військових отримала назву "Оливкова гілка" і була розпочата в 2018 році. Операція була розпочата в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань.