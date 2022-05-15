Туреччина звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці тероризму

Туреччина звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці терористичної організації. Позицію Анкари з цього питання країнам НАТО пояснив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Чавушоглу за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО.

"Ми пояснили підтримку Швецією і Фінляндією терористичної організації країнам-членам на зустрічі НАТО", - сказав міністр.

За його словами, в ході зустрічі він особливу увагу звернув на постачання Швецією зброї Робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині визнана терористичною організацією. Крім того, Чавушоглу відзначив обмеження на експорт озброєнь Анкарі, введеному Гельсінкі і Стокгольмом.

"Обмеження дозволів на експорт (для Туреччини - ред.) країнами, які стануть членами НАТО, є неприйнятною ситуацією", - уточнив глава МЗС.

По зустрічі зі своїми колегами з Фінляндії та Швеції Чавушоглу сказав, що прийнято рішення продовжити роботу над розв'язанням проблем Туреччини.