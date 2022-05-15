Туреччина звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці тероризму
Туреччина звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці терористичної організації. Позицію Анкари з цього питання країнам НАТО пояснив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Чавушоглу за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО.
"Ми пояснили підтримку Швецією і Фінляндією терористичної організації країнам-членам на зустрічі НАТО", - сказав міністр.
За його словами, в ході зустрічі він особливу увагу звернув на постачання Швецією зброї Робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині визнана терористичною організацією. Крім того, Чавушоглу відзначив обмеження на експорт озброєнь Анкарі, введеному Гельсінкі і Стокгольмом.
"Обмеження дозволів на експорт (для Туреччини - ред.) країнами, які стануть членами НАТО, є неприйнятною ситуацією", - уточнив глава МЗС.
По зустрічі зі своїми колегами з Фінляндії та Швеції Чавушоглу сказав, що прийнято рішення продовжити роботу над розв'язанням проблем Туреччини.
Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Пізніше глава МЗС країни додав, що ця ідея не подобається турецькому народу.
При цьому Туреччина заявила, що не має наміру закривати двері для вступу Швеції і Фінляндії в НАТО, але тільки після того, як інтереси Анкари будуть враховані.
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