В Сирии в результате атаки боевиков ИГ погибли свыше 40 повстанцев

Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Боевики ИГ убили 41-го повстанца "Демократических сил Сирии"

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека заявил, что в результате атаки боевиков "Исламского государства" (ИГ) на "Демократические силы Сирии" (SDF) погиб 41 повстанец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным наблюдателей, бойцы SDF пытаются вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы. Вечером в пятницу, 26 октября, исламисты использовали против отрядов SDF террористов-смертников.

Отмечается, что наступление на город Хаджин с целью вытеснения оттуда исламистов подразделения повстанцев начали в сентябре. С воздуха их поддерживают силы международной антитеррористической коалиции под руководством США.

Как сообщается, в Сирии почти полностью зачистили территорию от боевиков "Исламского государства". Однако, отдельные группы исламистов остались в малонаселенных районах близ границы с Ираком.

Напомним, ранее сообщалось, что коалиция под руководством США заявила в воскресенье, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовала как базу.

Отметим, ранее Соединенные Штаты нанесли авиаудар по экстремистской группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, уничтожив около 60 боевиков.