Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії

Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Обстріляні позиції знаходилися на східному березі річки Євфрат

У неділю, 28 жовтня, турецькі війська у районі Кобані на півночі Сирії здійснили артилерійські обстріли укріплень та позицій курдських "Загонів народної самооборони". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, обстріляні позиції знаходилися на східному березі річки Євфрат, дотепер Туреччина здійснювала операції лише на західному березі Євфрату.

За словами турецького державного агентства, метою обстрілів було припинення терористичної діяльності. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Влада Туреччини веде активну боротьбу з РПК, яка визнана в країні терористичною організацією.

Крім того, на початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Нагадаємо, що на саміті з питань Сирії у Стамбулі лідери Німеччини, РФ, Туреччини та Франції заявили, що врегулювати ситуацію в Сирії можна дипломатичним шляхом. Першим кроком до врегулювання ситуації в Сирії є формування конституційного комітету.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Сирійського центру моніторингу та дотримання прав людини внаслідок атаки бойовиків "Ісламської держави" на "Демократичні сили Сирії" загинув 41 повстанець.