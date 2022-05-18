Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО

Процесс переговоров по заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО начнется в случае, если будут выполнены все ожидания Турции от обеих стран.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Прогресс по заявкам Финляндии и Швеции на членство в НАТО будет возможен только в том случае, если будут предприняты конкретные шаги для решения проблем национальной безопасности Турции", - заявил Калын во время переговоров с коллегами из Швеции, Финляндии, Великобритании и США.

При этом он отметил, что если страны откажутся выполнять условия Турции, то прогресс в переговорах по заявкам Швеции и Финляндии будет невозможен.