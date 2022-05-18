Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн.

Як передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.