Эрдоган о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Мы не можем сказать "да"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

"Анкара не может дать согласие на вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.

Ранее Швеция анонсировала визит дипломатов в Анкару. Там они попытаются убедить власти Турции в целесообразности членства обеих скандинавских стран в альянсе.