Эрдоган о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Мы не можем сказать "да"
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".
"Анкара не может дать согласие на вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.
Ранее Швеция анонсировала визит дипломатов в Анкару. Там они попытаются убедить власти Турции в целесообразности членства обеих скандинавских стран в альянсе.
We would not say yes to those who impose sanctions on Turkiye joining NATO, says Turkish President Erdogan on Finland, Sweden's NATO bid— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 16, 2022
К слову, НАТО якобы начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая.
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