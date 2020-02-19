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У Путина отреагировали на угрозы Турции об операции в Сирии

Новости » Политика     19.02.2020 - 14:52
У Путина отреагировали на угрозы Турции об операции в Сирии
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей Г)

Кремль считает операцию Турции в Сирии наихудшим вариантом

В Кремле отреагировали на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной новой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал военную операцию Турции против сил режима Башара Асада худшим сценарием развития событий в провинции Идлиб.

"Давайте не будем исходить из худших сценариев", - ответил он на вопрос, как Россия будет отвечать на начало турецкой операции в Сирии.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию в сирийской провинции Идлиб, если режим Асада не прекратит наступление. Эрдоган подчеркнул, что начало операции является вопросом времени, поэтому у Асада есть всего несколько дней для вывода войск из провинции.

Также РБК-Украина писало, что президент Сирии Башар Асад не планирует прекращать наступление на провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.

Кроме того, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.

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