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Турция перебрасывает танки в Идлиб

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 04:11
Турция перебрасывает танки в Идлиб
Фото: техника на границе с Сирией (aa.com.tr)

К границе перебросили 150 фур с военной техникой

Командование вооруженных сил Турции продолжает переброску войск и военной техники в район наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Очередная колонна из 150 фур, груженных самоходными артиллерийскими установками, танками и БТР прибыла в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией.

Сюда же прибыли грузовики с боеприпасами. Колонна направилась к границе с целью переброски на северо-запад Сирии.

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Отмечается, что колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы.

РБК-Украина писало, что турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. За сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии.

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