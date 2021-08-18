Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыта для сотрудничества с представителями "Талибана", которые захватили власть в Афганистане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - заявил он.
Турецкий лидер добавил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов.