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Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган

Новина українською →
Турция, Среда 18 августа 2021 22:07
Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыта для сотрудничества с представителями "Талибана", которые захватили власть в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - заявил он.

Турецкий лидер добавил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов.

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Турция Афганистан Реджеп Тайип Эрдоган
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