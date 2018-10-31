Турция начала разработку отечественной системы ПРО

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Новая отечественная система противовоздушной обороны получит название Siper

Турция начала разработку национальной системы ПРО дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

По его словам, новая отечественная система противовоздушной обороны получит название Siper (Заслон).

"Турция наладила эффективное производство собственных разведывательных и ударных БПЛА, и ставит перед собой более амбициозные цели. Есть и другие проекты, о которых мы объявим ближе к середине 2019 года", - пообещал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция будет сильной и независимой только при условии роста доли отечественного производства в оборонной сфере.

"Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и дальше будем увеличивать этот показатель", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция вскоре начнет военную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.