Турция начала разработку отечественной системы ПРО

Новая отечественная система противовоздушной обороны получит название Siper
Турция начала разработку национальной системы ПРО дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
По его словам, новая отечественная система противовоздушной обороны получит название Siper (Заслон).
"Турция наладила эффективное производство собственных разведывательных и ударных БПЛА, и ставит перед собой более амбициозные цели. Есть и другие проекты, о которых мы объявим ближе к середине 2019 года", - пообещал Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция будет сильной и независимой только при условии роста доли отечественного производства в оборонной сфере.
"Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, но это не предел. Мы и дальше будем увеличивать этот показатель", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция вскоре начнет военную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.