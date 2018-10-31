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Туреччина розпочала розробку вітчизняної системи ПРО

Новини » Політика    31.10.2018 - 22:36
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com)

Нова вітчизняна система протиповітряної оборони отримає назву Siper

Туреччина розпочала розробку національної системи ПРО дальнього радіусу дії. Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

За його словами, нова вітчизняна система протиповітряної оборони отримає назву Siper (Заслін).

"Туреччина налагодила ефективне виробництво власних розвідувальних і ударних БПЛА, і ставить перед собою більш амбітні цілі. Є й інші проекти, про які ми оголосимо ближче до середини 2019 року", - пообіцяв Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина буде сильною і незалежною лише за умови зростання частки вітчизняного виробництва в оборонній сфері.

"Частка вітчизняних технологій в оборонній промисловості Туреччини становить 65%, але це не межа. Ми і далі будемо збільшувати цей показник", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина незабаром почне військову операцію проти сил сирійських курдів на схід від Євфрату.

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