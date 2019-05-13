Турция начала масштабные военные учения в трех морях

Иллюстративное фото (defense.gov)

В учениях будут задействованы 131 военный корабль, 57 военных самолетов

Турецкие военно-морские силы начали крупнейшие военные учения SeaWolf. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Сообщается, что маневры проходят в трех морях одновременно - Средиземном, Черном и Эгейском. В учениях будут задействованы 131 военный корабль, 57 военных самолетов и 33 вертолета. Они продлятся до 25 мая.

ВМС Турции проведут стратегические и оперативные учения по сценариям, аналогичным кризисным и военным ситуациям. К маневрам также привлекут подводную лодку, фрегаты, морскую артиллерию и беспилотники. Всего в учениях принимают участие 25,9 тысяч военнослужащих.

Напомним, украинский ракетный катер "Прилуки" совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провел совместные учения типа PASSEX в Черном море.

Также страны НАТО и Украина с 5 по 13 апреля проводили совместные учения в Черном море "Морской щит 19".

Как писало РБК-Украина позже, более 10 кораблей Черноморского флота России вышли из баз в аннексированному Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО"Морской щит - 2019".