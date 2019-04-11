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Российские корабли вышли в Черное море в ответ на учения НАТО

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 17:34
Российские корабли вышли в Черное море в ответ на учения НАТО
Иллюстративное фото (structure.mil.ru)

Россия заявила о проведении параллельных учений

Более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в аннексированом Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что на первом этапе учений группировка кораблей при выходе из пунктов базирования осуществила проведение за тралом, а затем в составе тактических групп - учения по противовоздушной обороне.

Среди кораблей, которые задействованы в учениях, - ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы, вспомогательные и спасательные суда, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и сил ПВО флота.

Сообщается, что параллельно десант морской пехоты высадился на берег общевойскового полигона в Крыму. Подразделения морской пехоты Черноморского флота отработали задачи десантирования с больших десантных кораблей и в составе аэромобильных групп с вертолетов армейской авиации.

Напомним, 8 апреля в юго-западной части Черного моря стартовали совместные учения НАТО "Морской щит - 2019". В них принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии во взаимодействии с представителями ВС Грузии и Украины.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированны Севастополь.

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