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Туреччина почала масштабні військові навчання в трьох морях

Новини » Політика    13.05.2019 - 22:36
Туреччина почала масштабні військові навчання в трьох морях
Ілюстративне фото (defense.gov)

У навчаннях будуть задіяні 131 військовий корабель, 57 військових літаків

Турецькі військово-морські сили почали найбільші військові навчання SeaWolf. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Повідомляється, що маневри проходять в трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському. У навчаннях будуть задіяні 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольота. Вони триватимуть до 25 травня.

ВМС Туреччини проведуть стратегічні та оперативні навчання за сценарієм, аналогічним кризовим і військовим ситуаціям. До маневрів також залучать підводний човен, фрегати, морську артилерію і безпілотники. Всього в навчаннях беруть участь 25,9 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, український ракетний катер "Прилуки" спільно з британським розвідувальним кораблем Echo (H87) провів спільні навчання типу PASSEX в Чорному морі.

Також країни НАТО і Україна з 5 по 13 квітня проводили спільні вчення в Чорному морі "Морський щит 19".

Як писало РБК-Україна пізніше, більше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019".

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