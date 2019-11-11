Турция начала депортацию боевиков ИГИЛ

Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

В понедельник отправили двоих боевиков ИГИЛ, еще 23 отправят в ближайшие дни

В понедельник, 11 ноября, Турция начала процесс депортации боевиков "Исламского государства", выслав двоих граждан Германии и США. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве внутренних дел Турции, кроме двоих депортированных боевиков, в ближайшие дни ожидается высылка еще 23 представителей "ИГИЛ". Среди них 11 французов, 9 немцев, 2 ирландца и 1 датчанин.

При этом, в Турции не уточнили в какие именно страны выслали террористов. Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что боевики будут отправляться в их страны, даже если они отозвали свое гражданство.

"Усилия по выявлению национальностей иностранных боевиков, захваченных в Сирии, были завершены, их допросы завершены на 90%, и соответствующие страны уведомлены. Процесс репатриации иностранных боевиков в их страны будет продолжаться решительно", - сообщили в МВД Турции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что турецких тюрьмах содержится 1200 сторонников террористической организации "Исламское государство".

Также сообщалось, что в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к "ИГИЛ". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.