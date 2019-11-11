ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция начала депортацию боевиков ИГИЛ

Новости » В мире     11.11.2019 - 13:46
Турция начала депортацию боевиков ИГИЛ
Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

В понедельник отправили двоих боевиков ИГИЛ, еще 23 отправят в ближайшие дни

В понедельник, 11 ноября, Турция начала процесс депортации боевиков "Исламского государства", выслав двоих граждан Германии и США. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве внутренних дел Турции, кроме двоих депортированных боевиков, в ближайшие дни ожидается высылка еще 23 представителей "ИГИЛ". Среди них 11 французов, 9 немцев, 2 ирландца и 1 датчанин.

При этом, в Турции не уточнили в какие именно страны выслали террористов. Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что боевики будут отправляться в их страны, даже если они отозвали свое гражданство.

"Усилия по выявлению национальностей иностранных боевиков, захваченных в Сирии, были завершены, их допросы завершены на 90%, и соответствующие страны уведомлены. Процесс репатриации иностранных боевиков в их страны будет продолжаться решительно", - сообщили в МВД Турции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что турецких тюрьмах содержится 1200 сторонников террористической организации "Исламское государство".

Также сообщалось, что в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к "ИГИЛ". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

В США предупредили Турцию о санкциях за покупку С-400 в России Турция раскритиковала США за заявление о сирийской нефти
Новости Украины ТурцияИГИЛдепортация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь