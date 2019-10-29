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В Турции задержали 43 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

Новости » В мире    29.10.2019 - 17:08
В Турции задержали 43 подозреваемых в причастности к ИГИЛ
Фото: полиция Турции (flickr.com-shampoo6)

Они готовили теракты в Стамбуле

Во вторник, 29 октября, турецкие власти задержали 43 человека, подозреваемых в принадлежности к "Исламскому государству" и планировании терактов в день праздников, приуроченных ко дню Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Cообщается, что подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

По данным местных СМИ, задержанные готовили нападение, чтобы сорвать празднование Дня Турецкой Республики в Стамбуле. 12 из них являются гражданами Сирии. В настоящее время ведется работа по их депортации. Остальные задержанные были отправлены в полицию для установления личностей.

Позже турецкая полиция сообщила, что еще трое подозреваемых в подготовке теракта оказались гражданами Турции, они были задержаны в Стамбуле.

Сообщается, что мотивом для теракта была недавняя ликвидация лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, в которой также принимала участие Турция.

Отметим, сегодня Турция отмечает 96-ю годовщину со дня основания светской Турецкой Республики после распада Османской империи.

Напомним, ранее США уничтожили первого претендента на руководство в ИГИЛ. Информацию об этом подтвердил американский президент Дональд Трамп.

Также РБК-Украина писало, что на территории подконтрольного Турции Северного Кипра во вторник разбился учебный самолет, в результате чего погибли двое людей.

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