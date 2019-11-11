Туреччина почала депортацію бойовиків ИГИЛ

Фото: бойовики ИГИЛ (YouTube screenshot)

У понеділок відправили двох бойовиків ИГИЛ, ще 23 відправлять в найближчі дні

У понеділок, 11 листопада, Туреччина почала процес депортації бойовиків "Ісламського держави", виславши двох громадян Німеччини і США. Про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ Туреччини, крім двох депортованих бойовиків, в найближчі дні очікується висилка ще 23 представників "ИГИЛ". Серед них 11 французів, 9 німців, 2 ірландця і 1 данець.

При цьому, у Туреччині не уточнили, в які саме країни вислали терористів. Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що бойовики будуть відправлятися в їх країни, навіть якщо вони відкликали своє громадянство.

"Зусилля з виявлення національностей іноземних бойовиків, захоплених у Сирії, були завершені, їх допити завершені на 90%, і відповідні країни повідомлені. Процес репатріації іноземних бойовиків в їх країни буде тривати рішуче", - повідомили в МВС Туреччини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що турецьких в'язницях міститься 1200 прихильників терористичної організації "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що у Туреччині затримали понад 40 осіб, яких підозрюють у причетності до "ИГИЛ". Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.