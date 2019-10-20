Турция и курды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Правительство Турции обвинило формирования курдов в нарушении договоренности о прекращении огня в северной части Сирии. Об этом сообщило Минобороны Турции, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Турции утверждают, что курдские формирования в течение полутора суток совершили 14 нападений, в том числе 12 - с территории пограничного города Рас аль-Ай с применением легких, и тяжелых вооружений, в том числе ракет.

В то же время сирийские правозащитники сообщают, что Турция продолжает воздушные налеты на цели в северной Сирии - по информации правозащитной организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR), в результате бомбардировки деревни Баб аль-Хейр погибли 14 мирных жителей, а в городе Рас аль-Айн имели место боестолкновения между турецкой армией и курдскими формированиями из группировки YPG.

Представитель YPG назвал авиарейды и артобстрелы со стороны Турции нарушением соглашения о прекращении огня.

Президент Турции Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в северной части Сирии, если бойцы YPG не покинут занимаемых позиций, согласно заключенной договоренности.

Напомним, 18 октября в результате бомбардировки Турции погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии.