Туреччина і курди звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню

Уряд Туреччини звинуватив формування курдів у порушенні домовленості про припинення вогню в північній частині Сирії. Про це повідомило Міноборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

У Туреччині стверджують, що курдські формування протягом півтори доби здійснили 14 нападів, у тому числі 12 - з території прикордонного міста Рас аль-Ай із застосуванням легких і важких озброєнь, у тому числі ракет.

Водночас сирійські правозахисники повідомляють, що Туреччина продовжує повітряні нальоти на цілі в північній Сирії - за інформацією правозахисної організації "Сирійський наглядовий центр з прав людини" (SOHR), у результаті бомбардування села Баб аль-Хейр загинули 14 мирних жителів, а в місті Рас аль-Айн мали місце сутички між турецькою армією і курдськими формуваннями з угрупування YPG

Представник YPG назвав авіарейд і артобстріли з боку Туреччини порушенням угоди про припинення вогню.

Президент Туреччини Ердоган пригрозив поновити військову операцію в північній частині Сирії, якщо бійці YPG не підуть із позицій, які вони займають, згідно з укладеною домовленістю.

Нагадаємо, 18 жовтня у результаті бомбардування Туреччини загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії.