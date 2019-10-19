В Сирии погибли 14 гражданских из-за авиаударов Турции

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Авиаудары совершили в пятницу вечером

В результате бомбардировки Турции в пятницу погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Военный монитор заявил, что турецкие воздушные удары и минометные обстрелы со стороны их сирийских доверенных лиц убили 14 мирных жителей. Обстрел нарушил соглашение о прекращении огня, объявленное в четверг поздно вечером.

Договор должен был обеспечить пятидневную паузу для эвакуации курдских боевиков из пограничного города Рас Аль-Айн и других областей, которые Турция хочет контролировать вдоль своей границы с Сирией.

Ранее сообщалось, что турецкая авиация провела в пятницу бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Вечером в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пятидневное прекращение огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновилось, несмотря на обстрел и пулеметный огонь ранее в этот день.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.