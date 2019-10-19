ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии погибли 14 гражданских из-за авиаударов Турции

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 00:35
В Сирии погибли 14 гражданских из-за авиаударов Турции
Иллюстративное фото (twitter.com)

Авиаудары совершили в пятницу вечером

В результате бомбардировки Турции в пятницу погибли 14 мирных жителей на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Военный монитор заявил, что турецкие воздушные удары и минометные обстрелы со стороны их сирийских доверенных лиц убили 14 мирных жителей. Обстрел нарушил соглашение о прекращении огня, объявленное в четверг поздно вечером.

Договор должен был обеспечить пятидневную паузу для эвакуации курдских боевиков из пограничного города Рас Аль-Айн и других областей, которые Турция хочет контролировать вдоль своей границы с Сирией.

Ранее сообщалось, что турецкая авиация провела в пятницу бомбардировку деревни Баб-эль-Хейр, в результате которой погибли 5 мирных жителей и 4 курдских военных.

Вечером в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пятидневное прекращение огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновилось, несмотря на обстрел и пулеметный огонь ранее в этот день.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.

Прекращение огня в Сирии продолжается, несмотря на утренние выстрелы, - Трамп Прекращение огня на границе Сирии и Турции займет время, - Белый дом
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь