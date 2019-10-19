Столтенберг приветствует прекращение огня в Сирии

Фото: Йенс Столтенберг и Майк Помпео (nato.int)

Ситуация в Сирии будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24-25 октября

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал договоренность Турции и США о приостановке турецкой операции в Сирии шагом вперед в решении конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, прибывшим из Анкары в Брюссель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Столтенберг надеется на деэскалацию ситуауии в Сирии.

"Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперед. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте", - сказал генсек.

Он подтвердил, что вопрос о ситуации в Сирии будет обсуждаться 24-25 октября на встрече министров обороны НАТО.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Такое решение было принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.

18 октября СМИ сообщили, что в Сирии продолжились обстрелы после объявления перемирия. Утром зафиксировали пулеметные обстрелы из турецкого пограничного города Джейланпынар в сторону сирийского Рас-эль-Айна, а также был замечен столб дыма в одной из частей города.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на данный момент в Сирии приостановлены действия, а информация о продолжении обстрелов является дезинформацией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что реализация соглашения о прекращении огня на границе Сирии и Турции займет некоторое время.