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Турция готовится к испытанию закупленных российских С-400, - Bloomberg

Автор: Надежда Собенко

Турция на следующей неделе планирует провести испытания системы противоракетной обороны С-400, которую она приобрела в России. Испытания планируют провести в провинции Синоп, на побережье Черного моря.

Воздушные силы не будут активировать батареи, но испытают оборудования, а также готовность турецкого персонала.

В Минобороны Турции отказались комментировать эту информацию.

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Напомним, что Турция, которая является членом НАТО, в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Позже появилась информация, что Турция собирается передать на изучение США зенитные ракетные системы С-400, купленные ею у России, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России.

Для урегулирования ситуации с поставками российских ЗРК С-400 Трамп предложил Турции сделку на 100 млрд долларов.

В июне этого года члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагает ввести санкции против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывов союзников.

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