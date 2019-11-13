Трамп предложил Эрдогану торговую сделку для решения вопроса с С-400

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Приобретение Анкарой С-400 привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки

Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Вашингтон турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступил с предложением о торговой сделке стоимостью в 100 млрд долларов для урегулирования противоречий вокруг российских ЗРК С-400. Об этом сообщила Washington Post.

Отметим, приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

"В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал турецкому президенту, что торговая сделка на 100 млрд долларов и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны", - говорится в сообщении.

Напомним, советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что если Турция не избавится от российской системы С-400, она, вероятнее всего, столкнется с американскими санкциями.

Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитно-ракетные системы С-400.