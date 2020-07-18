США рассмотрят санкции для Турции за покупку российской военной техники

В Конгресс уже внесли законопроект о санкциях за покупку С-400

Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает введение санкций против Турции из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара проигнорировала предупреждение НАТО.

Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Объясняя необходимость принять закон "О противодействии экспорту вооружений России", республиканец Адам Кинзингер заявил, что Турция проигнорировала предупреждения своих партнеров по НАТО о недопустимости покупки вооружения российского производства и должна ответить за это.

"Мы должны предельно четко показать, что не станем терпеть такие действия и что они повлекут за собой серьезные последствия. Наш законопроект сделает действия Турции наказуемыми", - отметил конгрессмен.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от российских С-400. По его словам, Турция закупила у России ЗРК чтобы использовать их. Также Эрдоган сообщил, что на данный момент турецкие военные проходят обучение по использованию С-400 в России.

Также сообщалось, что Конгресс США пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш, в Вашингтоне продолжат рассмотрение вопроса о введении санкций против Анкары, если она не откажется от С-400.

Отметим, Штаты призывают всех союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретения систем ПВО С-400.