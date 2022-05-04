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Турция готовит новый проект возвращения в Сирию миллиона беженцев, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовится реализация нового проекта, который позволит миллиону беженцев вернуться в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

"С 2016 года, когда Турция начала трансграничные операции в Сирии, около 500 тысяч сирийцев вернулись в безопасные районы. Сейчас мы готовимся к реализации нового проекта, который обеспечит добровольное возвращение 1 млн наших сирийских братьев и сестер, которых мы принимаем в стране", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что данный проект будет реализован при поддержке турецких и международных неправительственных организаций.

В Сирии планируют построить новые жилые дома, школы и больницы, а также другие объекты инфраструктуры - от сельского хозяйства до промышленности.

Эрдоган выказал надежду, что со временем и другие регионы Сирии станут безопасными. При этом Турция также приложит усилия для добровольного возвращения сирийских беженцев.

Стоит отметить, что по состоянию на конец апреля в Турции проживает около 3,8 млн сирийских беженцев.

Напомним, Турция рассчитывает использовать добытый на дне Черного моря газ с 2023 года.

Ранее Зеленский раскритиковал Турцию за новые маршруты для туристов из РФ.

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурция