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Турция рассчитывает использовать добытый на дне Черного моря газ с 2023 года

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Турция, Понедельник 02 мая 2022 04:28
Турция рассчитывает использовать добытый на дне Черного моря газ с 2023 года Фото: турецкое судно осваивает газовое месторождение в Черном море (aa.com.tr)
Автор: Владимир Костырин

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что страна рассчитывает уже в следующем году начать использовать природный газ, крупнейшие залежи которого (объемом 320 миллиардов кубометров) были открыты в Черном море в зоне Tuna-1 летом 2020-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Takvim.

Турция проводит работы по добыче газа с глубины тысячи метров под Черным морем и его транспортировке.

"Уже через год в эти дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи", - сказал глава Минэнерго Турции.

Денмез добавил, что страна намерена использовать подземные ресурсы в полной мере, и привлекать их в свою экономику.

Напомним, что очерченные главой ведомства планы созвучны с заявленной после обнаружения месторождения газа в Черном море президентом Турции Реджепом Эрдоганом целью - в 2023 году передать черноморский газ в пользование турецким гражданам.

Также мы писали, что ранее в апреле Эрдоган заявил, что Турция готова увеличить поставки газа в Австрию, и отметил, что речь идет о месторождениях в Каспийском и Восточно-Средиземноморских бассейнах.

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