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Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном

Новости » В мире     06.01.2020 - 16:33
Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Турция также призвала Ирак не выводить войска коалиции из-за возможных агрессивных действий радикальных групп

Турция готова выступить в качестве посредника для урегулирования конфликтной ситуации между Соединенными Штатами Америки и Ираном, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

По его словам, Турция поддерживает тесный контакт с Вашингтоном и Тегераном для разрешения конфликта.

"Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы или снижения напряженности в ближайшие дни", - заявил Чавушоглу.

Также глава турецкого МИД заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал власти Ирака не спешить с выводом войск коалиции из страны.

"Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп", - сказал Чавушоглу.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по автоколонне Сулеймани вблизи аэропорта в Багдаде (Ирак). В результате иранский генерал погиб, что стало началом напряженных отношений между США и Ираном.

Позже военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит США военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

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