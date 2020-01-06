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Туреччина готова виступити посередником врегулювання конфлікту між США та Іраном

Новини » В світі     06.01.2020 - 16:33
Туреччина готова виступити посередником врегулювання конфлікту між США та Іраном
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

Туреччина також закликала Ірак не виводити війська коаліції з-за можливих агресивних дій радикальних груп

Туреччина готова виступити в якості посередника для врегулювання конфліктної ситуації між Сполученими Штатами Америки та Іраном, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

За його словами, Туреччина підтримує тісний контакт з Вашингтоном і Тегераном для вирішення конфлікту.

"Ми будемо продовжувати працювати з іншими країнами для вирішення цієї проблеми або зниження напруженості в найближчі дні", - заявив Чавушоглу.

Також глава турецького МЗС заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав владу Іраку не поспішати з виведенням військ коаліції з країни.

"Вбивство Сулеймані не тільки змінило баланс в Іраку, але і в Ірані. Це може призвести до посилення радикальних груп", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по автоколоні Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді (Ірак). В результаті іранський генерал загинув, що стало початком напружених відносин між США та Іраном.

Пізніше військовий радник керівника Ірану Хосейн Деган заявив, що Тегеран готує США військовий відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.

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