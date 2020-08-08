Турция готова предоставить Ливану свой порт после взрыва Бейруте

Турция готова открыть для нужд Ливана порт Мерсин вплоть до восстановления порта Бейрута. Также страна будет направлять гуманитарную помощь в Ливан.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай по итогам переговоров в Бейруте, передает турецкое агентство Anadolu.

По его словам, Турция готова "внести посильный вклад" в восстановление порта Бейрута и прилегающих построек. На время восстановления городского порта страна готова предоставить порт Мерсин.

Кроме того, Октай заявил, что Турция направит в Ливан большие объемы гуманитарной помощи.

Порт Мерсин - крупный порт, расположенным на северо-восточном побережье Средиземного моря - в городе Мерсин на юге Турции.

Напомним, ранее правительство Украины утвердило план помощи Ливану после взрыва в Бейруте.

Как писало РБК-Украина, у Ливана нет средств на восстановление после взрыва в Бейруте.

Напомним, из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.