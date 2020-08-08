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Правительство утвердило проект гуманитарной помощи Ливану из-за взрыва в Бейруте

Киев, Суббота 08 августа 2020 14:52
Правительство утвердило проект гуманитарной помощи Ливану из-за взрыва в Бейруте
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Точный размер помощи не назван

Правительство утвердило проект гуманитарной помощи Ливану после масштабных взрывов в столице страны Бейруте.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Точный размер помощи не назван.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.

Напомним, после взрыва в Бейруте 30 граждан Украины обратились за помощью в посольство: у трех украинских семей серьезно повреждено жилье.

Ранее сообщалось, что Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил Шмыгаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.

По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 года у российского бизнесмена.

В результате взрыва в Бейруте погибли как минимум более 130 человек, еще более 5 тысяч пострадали.

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