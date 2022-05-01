Турция гарантировала ответ НАТО при ударе России по любой стране Альянса

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО ответит на удар России по любой стране Альянса. Глава МИД добавил, что организация не будет вмешиваться в войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал A Haber.
"Позиция НАТО ясна. Мы не будем вступать в войну в Украине", - сказал Чавушоглу журналистам после турне по Латинской Америке.
При этом глава МИД отметил, что если со стороны России будет хоть малейшее нападение на любого члена НАТО, то Альянс ответит.
Напомним, ранее Россия обвинила НАТО в "опосредованной войне" и пригрозила расширением зоны военных действий за пределы Украины.
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