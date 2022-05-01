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Туреччина гарантувала відповідь НАТО при ударі Росії по будь-якій країні Альянсу

Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що НАТО відповість на удар Росії по будь-якій країні Альянсу. Глава МЗС додав, що організація не втручатиметься у війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал A Haber.

"Позиція НАТО ясна. Ми не будемо вступати у війну в Україні", - сказав Чавушоглу журналістам після турне Латинською Америкою.

При цьому глава МЗС зазначив, що якщо з боку Росії буде хоч найменший напад на будь-якого члена НАТО, то Альянс відповість.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила НАТО в "опосередкованій війні" і пригрозила розширенням зони військових дій за межі України.

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ТурцияНАТОМевлют ЧавушоглуВійна Росії проти України