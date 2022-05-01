Туреччина гарантувала відповідь НАТО при ударі Росії по будь-якій країні Альянсу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що НАТО відповість на удар Росії по будь-якій країні Альянсу. Глава МЗС додав, що організація не втручатиметься у війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал A Haber.

"Позиція НАТО ясна. Ми не будемо вступати у війну в Україні", - сказав Чавушоглу журналістам після турне Латинською Америкою. При цьому глава МЗС зазначив, що якщо з боку Росії буде хоч найменший напад на будь-якого члена НАТО, то Альянс відповість.