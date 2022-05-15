Турция, Финляндия и Швеция обсудили политику "открытых дверей" НАТО

"Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО", - пишет Линде.

До этого она писала, что попробует переубедить вместе с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. При этом Анкара готова к обсуждению вопроса.

Ранее мы сообщали, что Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.