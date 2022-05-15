Туреччина, Фінляндія і Швеція обговорили політику "відкритих дверей" НАТО

"Важлива зустріч з моїм колегою Хаавісто і моїм колегою Чавушоглу. Ми обговорили ситуацію, що погіршується в області безпеки і політику відкритих дверей НАТО", - пише Лінде.

До цього вона писала, що спробує переконати разом з колегою з Фінляндії Пеккою Хаавісто міністра закордонних справ Туреччини Мевлета Чавушоглу.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький народ виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. При цьому Анкара готова до обговорення питання.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина не має наміру закривати двері для вступу Швеції і Фінляндії в НАТО. Водночас країна бажає, щоб її інтереси були враховані.