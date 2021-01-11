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Туреччина цього тижня почне вакцинацію від коронавірусу

Анкара, Понеділок 11 січня 2021 20:02
Туреччина цього тижня почне вакцинацію від коронавірусу
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував початок вакцинації від коронавірусу в Туреччині. За його словами, кампанія щодо вакцинації почнеться вже цього тижня.

Про це йшлося під час звернення Ердогана до нації після засідання уряду.

Як розповів Ердоган, вакцинація турецького населення від коронавірусу почнеться вже у четвер або п'ятницю, 14-15 січня. Вакцинація проходитиме відповідно до встановленого порядку.

Крім того, турецький лідер не виключив послаблення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

"Якщо кількість хворих знизиться нижче певного числа, ми, звісно ж, будемо поступово послаблювати обмеження, як ми це робили раніше", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Туреччину прибула партія китайської вакцини від коронавірусу SinoVac. Це була перша партія, а загалом Туреччина має отримати 50 млн доз китайської вакцини.

Крім того, у грудні Туреччина домовилася про купівлю COVID-вакцини Pfizer. До кінця березня країна має отримати понад 4 мільйони доз.

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