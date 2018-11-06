Турция не будет соблюдать санкции США против Ирана, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

По словам Эрдогана, эти санкции "нарушают баланс в мире"

Турция не будет соблюдать санкциии Соединенных Штатов против Ирана и отказываться от покупки у Тегерана. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Milliyet.

По словам Эрдогана, американские санкции "нарушают баланс в мире", противоречат международному праву и дипломатии.

"Мы не будем соблюдать эти санкции. Я не считаю их правильными", - сказал президент Турции.

На вопрос о том, ограничит ли Анкара покупку нефти у Тегерана после того, как закончится данная США отсрочка в полгода, Эрдоган ответил отрицательно.

"Мы не хотим жить в мире с империалистическим давлением", - сказал он.

Напомним, США разрешили восьми странам временно продолжать с Ираном торговать нефтью и нефтепродуктами. Пять из восьми экономик, получивших отстрочку, находятся в Азии: Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань. Остальные три - Греция, Италия и Турция.

Недавно Япония, Южная Корея и другие крупные импортеры нефти из Азии приветствовали решение администрации США Дональда Трампа разрешить им продолжать импортировать иранскую нефть.